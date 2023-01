Marido e esposa são mortos a tiros em Altamira; bebê que estava no colo da mulher escapa

Depois de um final de semana marcado por uma onda de violência, em Altamira, no sudoeste do Pará, quando foram registrados três homicídios - dois deles com características de execução -, nesta segunda-feira (30), mais um crime assustou a população da cidade. Dessa vez, as vítimas foram atingidas por mais de dez tiros, no momento em que chegavam em casa.

De acordo com testemunhas, quem atirou foi uma dupla que estava de moto e já chegou fazendo os disparos. Sem chance de defesa, Camila Soares, de 19 anos, caiu na calçada, no portão da vila onde morava. O marido dela, Madson Martins, de 30 anos, teria tentado correr, mas foi baleado na cabeça e morreu de imediato.

Quem escapou dos tiros foi o filho do casal, um bebê de seis meses de idade, que ficou ferido ao cair dos braços da mãe. A criança, que machucou o braço e teve escoriações foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento da cidade. Depois do atendimento médico, o bebê foi entregue a parentes.

Após as execuções, os bandidos fugiram. Com medo, a vizinhança só começou a sair de casa depois que a polícia chegou e isolou a rua para o trabalho da Polícia Científica. Madson Martins respondia a um processo por roubo, tinha saído recentemente da prisão em liberdade condicional e era monitorado eletronicamente. Uma das pessoas executadas no final de semana, quando bebia em um bar da cidade, também tinha saído da cadeia há pouco tempo.