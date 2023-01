Execução: homem é morto com 8 tiros na madrugada desta quinta-feira em Castanhal

Um homicídio foi registrado na madrugada desta quinta-feira, 26, em Castanhal, região nordeste do Estado. A vítima, Antônio Carlos Brás Cordeiro, conhecido como 'Totonho', foi alvo de disparos de arma de fogo por dois homens que estavam em uma moto. O crime aconteceu por volta de 00h30. Com informações de Correio do Norte.

VEJA MAIS

'Totonho' estava na companhia de amigos na travessa Augusto Montenegro, localizada na Vila de Apeú, quando dois suspeitos em uma motocicleta, modelo Bros, se aproximaram e mandaram todos se afastar. Cerca de oito disparos acertaram 'Totonho' que morreu na hora. Os suspeitos fugiram em seguida.

Ainda não há informações sobre a motivação com a identidade dos autores do crime. A redação integrada de O Liberal aguarda nota da Polícia Civil do Pará (PC).