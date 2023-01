Família é feita refém em Icoaraci na noite desta quarta (25)

​Uma família foi feita refém na noite desta quarta-feira (25), dentro da própria casa, na passagem Fé em Deus, bairro do Tenoné, no distrito de Icoaraci, em Belém. A ocorrência foi registrada por volta das 21h20. A negociação com os dois criminosos durou aproximadamente 30 minutos. Os suspeitos se entregaram e foram encaminhados à 8º Seccional Urbana de Icoaraci, para a realização dos procedimentos cabíveis ao flagrante.

Segundo informações da polícia, os suspeitos estavam armados, quando assaltaram uma mulher, no bairro do Castanheira, em Belém. O celular da vítima teria sido rastreado​, ​e a localização foi identificada pelo sistema de buscas.

As guarnições, então, saíram em diligências pela avenida Augusto Montenegro. Durante a fuga, ao perceber a aproximação da polícia, os bandidos teriam invadido uma residência e feito a família refém.

Imagens feitas por moradores da área começaram a circular nas redes sociais. Os registros mostram a presença de vários carros da Polícia Militar, inclusive, do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), na passagem Fé em Deus​ para negociar a rendição dos bandidos e liberação da família.​

