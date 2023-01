Família é feita refém dentro de casa em Breves, no Marajó

​​Uma família viveu momentos de terror nas mãos de dois bandidos armados, na madrugada da última quinta-feira (19), na cidade de Breves, no Marajó. A ação ocorreu dentro da casa das vítimas e durou cerca de três horas. No imóvel, estava um casal e o filho. Uma câmera de segurança flagrou os criminosos saindo da residência, levando os objetos roubados, incluindo uma TV de 65 polegadas. Ninguém foi preso. Com informações do site Notícia Marajó.

Uma das vítimas usou as redes sociais para denunciar o ocorrido. Relatou que os bandidos faziam ameaças a todo instante. Quando os elementos fugiram, levaram dinheiro, celulares, joias, TV e roupas. As vítimas foram obrigadas a ficar de joelhos dentro do banheiro.

​​Além de revirarem toda a casa, os criminosos exigiram transferências via PIX, porém a chave fornecida por eles não foi reconhecida durante o processo.

Ainda de acordo com a vítima, quando a família conseguiu sair da casa, procurou a delegacia, que estava fechada. Então, se deslocaram até uma empresa particular instalada no bairro. Os seguranças do estabelecimento conseguiram encontrar os ladrões, que deixaram alguns objetos para trás e fugiram carregando uma mochila com roupas, joias​​ e os telefones celulares. Os aparelhos estavam desbloqueados e com acesso às contas bancárias das vítimas.

Após a fuga, a família acionou a Polícia Militar que fez buscas pelos criminosos, mas não teve sucesso.