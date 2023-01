Duas pessoas são feitas reféns durante assalto em padaria no bairro do Jurunas, em Belém

Duas pessoas foram feitas reféns durante o assalto a uma padaria, localizada na rua dos Mundurucus, entre a travessa Breves e a avenida Bernardo Sayão, no bairro do Jurunas, em Belém, na manhã desta terça-feira (10). O assaltante estava armado e fez os clientes de refém após a chegada da polícia. Após negociações, ele libertou os reféns e se entregou. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia do Jurunas.

O suspeito chegou ao estabelecimento de bicicleta. Dois clientes e os funcionários da padaria estavam no local, no momento em que o assalto foi anunciado. Minutos após o início da ação, uma viatura da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas), que fazia ronda pela área, percebeu a movimentação e cercou a padaria, quando o criminoso decidiu fazer os clientes de refém.

As negociações entre o bandido e a polícia duraram cerca de trinta minutos, com um dos reféns sendo usado como escudo humano em alguns momentos e mantido sob a mira do revólver. O acusado exigiu a presença da imprensa e de sua esposa no local para se entregar. Após a chegada da mulher, ele libertou as vítimas, largou a arma e se entregou à polícia.

As vítimas foram levadas para a Delegacia do Jurunas para registrar a ocorrência do crime. O suspeito vai ser transferido para o sistema penitenciário, onde deve responder por roubo com restrição de liberdade e emprego de arma de fogo. O revólver utilizado no crime foi apreendido.