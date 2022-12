Assalto com refém em estabelecimento de Castanhal termina com prisão de três suspeitos

Dois homens e uma mulher foram presos pela polícia no começo da tarde desta sexta-feira (9) suspeitos de invasão a um estabelecimento comercial, localizado no bairro Santa Catarina, em Castanhal, e fazer as pessoas que frequentavam o local reféns na região nordeste do Pará. Os envolvidos foram identificados como Andrei Chaves dos Santos, 21 anos; Max Raimundo de Souza, 32 anos; Tainara Amaral de Araújo, 26 anos. As informações são do Correio do Norte.

VEJA MAIS

Guarnições da Polícia Militar foram acionadas e cercaram o local. Durante a negociação, os suspeitos exigiram a presença da imprensa e, depois de um tempo, se entregaram. As vítimas saíram ilesas, mas a polícia não disse quantas pessoas estavam sob a mira dos suspeitos.

Uma das vítimas que estava sendo mantida como refém pelo trio, disse aos policiais que foi obrigada a fazer uma transação bancária no valor de R$ 1.490 para os suspeitos. No entanto, as autoridades não se posicionaram sobre a alegação da vítima acerca do dinheiro.

Andrei, Max e Tainara foram encaminhados à Delegacia da Cidade para os devidos procedimentos. Com eles, a polícia localizou um revólver calibre. 38 contento seis munições intactas, R$ 320 em espécie e dois celulares.