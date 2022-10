Assalto com refém: criminosos fazem reféns em joalheria na Augusto Montenegro

Um assalto com refém foi registrado na manhã desta terça-feira, 6, por volta das 9h30, na avenida Augusto Montenegro, em Belém. A ocorrência foi confirmada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop).

De acordo com informações da equipe de reportagem no local, dois suspeitos tentaram realizar um assalto em um estabelecimento comercial quando foram surpreendidos pela polícia. O major Fábio Campos, do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM), conta que a equipe estava fazendo ronda quando recebeu a informação de que um assalto estava acontecendo em uma joalheria:

"Quando chegamos aqui, era o momento do assalto. Vendo que tinham sido surpreendidos, eles decidiram fazer a vítima de refém. Eram dois: um se entregou na hora da abordagem e outro ficou fazendo a vítima de refém. Apenas uma pessoa foi feita de refém", detalha.

A arma foi utilizada para fazer uma mulher de refém. (Ivan Duarte / O Liberal)

De posse dos suspeitos, foi apreendida uma pistola 380.