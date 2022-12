Assalto com refém termina com um morto e três presos na noite de sábado em Belém

Um homem morreu e três foram presos após troca de tiros com a Polícia Militar do Pará (PMPA), na noite do último sábado (10), na avenida Bernardo Sayão, próximo da travessa Quintino Bocaiúva, no bairro do Jurunas, em Belém. Eles participaram de um assalto a um veículo e ainda fizeram o motorista refém por algumas horas.

Após abordarem a vítima, os homens entraram no carro e fizeram o motorista refém, que foi colocado no interior do veículo e ameaçado para ficar escondido no automóvel. Segundo a PMPA, policiais do 20º Batalhão foram acionados para ocorrência. Os militares abordaram os suspeitos, que dispararam tiros contra a viatura da PM. Na troca de tiros, um dos suspeitos acabou sendo baleado e morreu.

Com os bandidos foram encontrados simulacro de arma, um revólver, munições, documentos e outros objetos pessoais. A vítima foi resgatada e foi levada para prestar depoimento. O veículo também foi encontrado e rebocado por um guincho. Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.

Leia na íntegra a nota da PM sobre o caso:

“A Polícia Militar informa que agentes do 20º Batalhão foram acionados para ocorrência de assalto com refém na noite de sábado (10). Quatro suspeitos roubaram um carro e mantiveram o motorista refém. A PM realizou o cerco na avenida Bernardo Sayão para iniciar as negociações, houve troca de tiros. Um criminoso morreu. O refém foi liberado e os suspeitos conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil. Foram apreendidos simulacro de arma, um revólver, munições, documentos e outros objetos pessoais.