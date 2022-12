Família é feita refém dentro de casa no Benguí; dois homens foram presos

​Moradores de uma residência localizada na passagem Santa Isabel com a rua Betânia, no bairro do Benguí, em Belém, foram feitos reféns na noite desta terça-feira (13). De acordo com o Centro Integrado de Operações (CIOP), quatro criminosos armados estavam em um carro e tentaram assaltar um lava a jato. Uma viatura do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas (Rotam), da Polícia Militar, que passava pelo local, percebeu e interceptou o quarteto. Dois deles foram presos e outros dois fugiram.



Dois ocupantes do veículo fugiram logo após a abordagem da PM. Os outros suspeitos que ficaram para trás invadiram o imóvel da família. Um deles tentou fugir​​ pelos fundos da casa, mas logo foi alcançado. Já o último criminoso continuou mantendo a família refém. A ação teve início por volta das 20h30. Ainda segundo o CIOP, até às 22h30, equipes da Polícia Militar tentavam negociar a liberação da família. A rendição ocorreu pouco antes das 23h.

O suspeito que permaneceu dentro da casa exigiu a presença da imprensa para se entregar. O pedido foi atendido, mas ele continuou apresentando resistência por um tempo, até se entregar para a polícia.Os dois suspeitos foram conduzidos até a Seccional da Marambaia, onde o caso foi registrado. Eles foram ouvidos e encaminhados ao Sistema Penitenciário, onde irão aguardar a decisão da Justiça. O depoimento da dupla criminosa é importante para que a polícia consiga localizar e prender os demais envolvidos na ação.