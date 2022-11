Tentativa de assalto a cooperativa bancária mobiliza equipes de policiais; veja vídeo

Uma instituição financeira localizada na rua Tenente Ary Rauen, no centro de Mafra, em Santa Catarina, foi alvo da ação de bandidos no início da tarde desta segunda-feira (14). Três suspeitos armados — dois homens e uma mulher — entraram na cooperativa e anunciaram o assalto. Com informações de Jmais.

A Polícia Militar foi acionada e cercou a agência do Sicoob CrediPlanalto. Os suspeitos ficaram dentro do estabelecimento e fizeram funcionários e clientes reféns por alguns minutos. Eles acabaram se entregando para a polícia.

No entanto, também houve troca de tiros com o vigilante da agência, que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi atingido por um tiro de raspão no rosto, levado para o hospital, mas passa bem.

A operação teve apoio da Polícia Militar de Rio Negro e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Para auxiliar na ocorrência, equipes policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar de Canoinhas do Tático e Rocam, também se deslocaram. A Polícia Civil de Mafra também esteve no local e deve abrir um inquérito para apurar o caso, bem como tentativa de assassinato contra o segurança da agência.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)