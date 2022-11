Sargento da PM reage a assalto e acaba morto com tiro na cabeça

O sargento da Polícia Militar Manoel Altemar Pinho Gondim foi assassinado a tiro, na noite de sexta-feira (11), após reagir a um assalto na rua Marginal, no bairro São José 2, na zona leste de Manaus.

De acordo com informações repassadas pela PM, o militar chegpu em um mercadinho durante a realização de um assalto praticado por dois homens. O sargento reagiu à ação criminosa e foi atingido com um tiro na região da cabeça. As informações são do portal D24AM.

Após o crime, os criminosos fugiram do local em uma motocicleta e levaram a arma da vítima. O sargento da PM foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, mas não resistiu e morreu na unidade.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo do sargento da PM. O crime será investigado pela polícia.

Por meio de nota, a Associação das Praças da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas (APPBMAM) externou o pesar pelo falecimento do sargento Manoel Gondim e exigiu que todas as medidas sejam tomadas pelas autoridades policias para que a Justiça seja feita.