Onda de violência no sudoeste do Pará: homem é morto a facadas em Brasil Novo

O final de semana “sangrento” em Altamira, no sudoeste do Pará, também se estendeu a outro município da região: Brasil Novo. O produtor rural Ezio Marcos de Jesus Costa, de 43 anos, foi morto a golpes de faca na área rural da cidade, na madrugada do último domingo (29).

Moradores da Vicinal 16 acionaram as polícias Civil e Militar, que encontraram o corpo em uma quadra de esportes da cidade inaugurada há pouco tempo. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) também foi chamado, mas, ao chegar no local do crime, a vítima já estava morta.

Testemunhas relataram que o suspeito de cometer o crime se chama Lindomar, também conhecido como “Doga”. Ele fugiu do local do crime. Diligências são realizadas pela polícia para localizar o suspeito, mas, até a última atualização, ninguém havia sido preso. A polícia ainda não confirmou qual teria sido a causa do assassinato.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil de Brasil Novo. Qualquer denúncia que ajude nas investigações pode ser feita através do 181 ou 190 sem precisar se identificar.

Brasil Novo não registrava casos de homicídio desde o ano passado, mas região vive onda de violência

Esse foi o primeiro homicídio registrado na cidade de Brasil Novo no ano de 2023. O último caso foi registrado no ano passado, no dia 28 de dezembro, quando o corpo de Serafim da Silva foi encontrado com as mãos amarradas e marcas de pedradas na cabeça.

Em Altamira, município vizinho, também na região sudoeste do Pará, o cenário é violento. Nos últimos três dias, cinco pessoas foram mortas na cidade.

Na madrugada de sábado (28), um servidor público foi assassinado com pelo menos dez tiros. Já durante a tarde, um homem salvou a esposa de uma execução e matou o atirador. No domingo (29), um homem foi vítima de homicídio em um bar com cerca de 15 tiros. Já na noite desta segunda-feira (30), um casal foi alvejado ao chegar em casa.