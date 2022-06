Homem tenta furtar agência dos Correios do Telégrafo, mas acaba encurralado por pastor alemão

​Um ladrão viveu momentos de agonia, ao tentar furtar a agência dos Correios no Bairro do Telégrafo, na manhã desta desta terça-feira (7). Durante a ação criminosa, um cachorro da raça pastor alemão, que dá suporte à segurança do local, surpreendeu o suspeito e o encurralou por vários minutos em cima da marquise. Com informações do site Debate Carajás.

Quando percebeu a movimentação, o vigia da agência acionou a Polícia Militar, que prendeu o ladrão. Os policiais conduziram o suspeito, que não teve a identidade divulgada, para a Delegacia de Polícia Civil. Ele foi ouvido e submetido aos procedimentos cabíveis ao flagrante.

Em uma foto compartilhada nas redes sociais, o homem aparece preso em cima da marquise, sem poder descer. Enquanto a polícia não chegou, o cão não saiu do local.