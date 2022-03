Ladrão tenta furtar combustível de carro estacionado em via pública;vídeo

Câmeras de segurança flagraram um homem, ainda não reconhecido, tentando furtar combustível de um carro estacionado em uma rua da cidade de Nova Andradina, a cerca 300 quilômetros de Campo Grande (MS). As cenas foram gravadas no final da tarde da última quinta-feira (10), na Avenida Eurico Soares de Andrade. As imagens foram publicadas pelo Jornal da Nova.

O suspeito chega em um Fiat/Pálio bastabte avariado e estaciona atrás do veículo escolhido como alvo, um Fiat Uno pertencente a uma empresa funerária. Ele desce do carro, analisa o local e depois pega uma mangueira e um galão. Depois vai até o tanque do Uno e tenta furtar o combustível.

A tentativa de extrair o combustível dura uns 5 minutos, mas a um funcionário da empresa aciona o portão eletrônico e assusta o suspeito, que rapidamente entra no Pálio e foge deixando a mangueira e o galão para trás. Segundo a empresa, um pedaço da mangueira caiu no bocal do tanque, fato que gerou prejuízo à funerária.