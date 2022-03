Preço da gasolina hoje x ontem: relembre quando o combustível custava R$ 2

O preço da gasolina hoje é um dos assuntos mais comentados no Brasil desde a última quinta-feira (10), quando entrou em vigor o aumento que levou o valor do combustível, em Belém, para a marca de R$ 8. Diante disso, setores da sociedade - como os caminhoneiros - reagiram. Na web, foi ativado o saudosismo pelo tempo em que os postos de combustível praticavam valores menores.

Veja abaixo os anos e a trajetória de aumentos no preço da gasolina em Belém:

R$ 2,699 - Preço da gasolina em 2006

No dia 4 de janeiro de 2006, foi anunciado o aumento para o valor de R$ 2,699 em Belém. Na ocasião, o maior aumento foi para o álcool, que ficou cerca de 20 centavos mais caro por litro. A gasolina teve acréscimo entre sete e nove centavos por litro. (Ary Souza / O Liberal)

R$ 2,889 - Preço da gasolina em 2009

No dia de São João, em 24 de junho de 2009, quem pulou uma fogueira foi o consumidor que viu o preço da gasolina chegar perto dos R$ 3 (Igor Mota / O Liberal)

R$ 3,999 - Preço da gasolina em 2015

No dia 18 de novembro de 2015, enquanto o paraense sonhava com o 13º, a gasolina tratou de frear o 'Papai Noel' e furou a barreira do R$ 3 - e bem! (Igor Mota / O Liberal)

R$ 4,399 - Preço da gasolina em 2019

No dia 13 de agosto de 2019, a máxima infame de que 'agosto é o mês do desgosto' veio à tona e atingiu diretamente o bolso do paraense, quando a gasolina atingiu o valor de R$ 4,399 (Igor Mota / O Liberal)

R$ 4,999 - Preço da gasolina em 2021

O paraense ainda nem tinha tido contato com a covid-19 quando, no dia 15 de janeiro de 2020, o preço da gasolina 'adoeceu' as finanças de algumas famílias ao atingir a marca de R$ 4,599 (Cristino Martins / O Liberal)

R$ 5,999 - Preço da gasolina em 2021

Nem o Círio de Nazaré, naquele 29 de outubro de 2021, conseguiu evitar o que já parecia inevitável: em um ano, a gasolina em Belém aumentou exatamente R$ 1 (Ivan Duarte / O Liberal)

R$ 6,539 - Preço da gasolina em 2021

A ansiedade pelo término daquele ano de 2021 foi carregada de vários aumentos no preço da gasolina, até que no dia 7 de dezembro, o valor já chegava aos R$ 6,539 (Thiago Gomes / O Liberal)

R$ 7,599 - Preço da gasolina em 2022

Eis que chegou o dia 10 de março e, depois de quase dois meses com os preços congelados e duas semanas de disparada na cotação do petróleo em meio à guerra, a Petrobras anunciou o reajuste da gasolina em 18,7%; do diesel, em 24,9%; e do gás de cozinha em 16%. (Sidney Oliveira / O Liberal)

Por que o preço da gasolina aumentou?

A guerra entre Rússia e Ucrânia colocou o mundo – e o mercado – em alerta. O conflito tem dimensões geopolíticas que remetem à Guerra Fria e já afetam o Brasil significativamente. De acordo com especialistas, um dos maiores riscos para o país é mais uma disparada do preço dos combustíveis e a queda representativa da exportação de carne.

Se o barril do petróleo subir dos atuais US$ 87 para US$ 100, o litro da gasolina pode chegar a custar R$ 10 no Brasil. A mesma preocupação é observada em relação ao preço das carnes. O Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina, e tem a Rússia como uma grande importadora. Em novembro, a gigante do Leste Europeu planejava estabelecer uma cota de importação isenta de impostos de até 200 mil toneladas de carne bovina para 2022. Com a invasão à Ucrânia, os planos devem mudar.

Como o preço da gasolina é calculado?

Uma série de fatores influencia no preço atual, que não para de crescer, e os valores definidos pela Petrobras são chave para entender as altas. Os valores da estatal, por exemplo, têm como referência os preços de paridade de importação (PPI), ou seja, acompanham as variações do produto no mercado internacional e da taxa de câmbio. Esta diretriz foi iniciada em 2016 e, com o dólar em alta, os preços tendem a aumentar. Desde dezembro de 2020, por exemplo, o barril de petróleo do tipo Brent, referência internacional, acumula uma alta da ordem de 8%.

Além do cenário internacional, os consumidores pagam mais que somente a gasolina quando abastecem: combustível corresponde a 30,5% do valor total, enquanto tributos estaduais e federais respondem por 44,3% do preço.

Confira cada fator do preço (Alynne Cid/O Liberal)

Vai ter greve dos caminhoneiros por conta do preço do combustível?

Wanderlei Alves, conhecido como Dedeco, um dos principais líderes da greve de caminhoneiros de 2018, disse que o Brasil precisa parar para protestar contra os aumentos dos combustíveis anunciados nesta quinta-feira pela Petrobras. As altas começam a valer a partir de amanhã com 18,8% para a gasolina e quase 25% para o diesel nas refinarias. As informações são da Folha de S.Paulo.

"Os caminhoneiros autônomos e os empresários de transporte têm que se unir e parar o país. Ninguém vai aguentar. As transportadoras que têm 500, mil caminhões, com milhares de funcionários para pagar, vão quebrar", afirmou Dedeco.

Como economizar gasolina?