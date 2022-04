Após espancar idosa para roubar carro, ladrão sofre acidente e morre

No estado americano do Texas, nos Estados Unidos, um ladrão que tinha acabado de espancar uma idosa para roubar o carro dela morreu durante a fuga, após bater o veículo. Shirlene Hernandez, de 72 anos, ainda exibe as marcas da violência no rosto. Ela foi atacada após ter parado em um posto de combustível para tomar uma bebida, como faz diariamente. As informações são do Portal O Globo.

VEJA MAIS

Durante um momento de distração da idosa, o assaltante partiu pra cima da mulher e a agrediu várias vezes com socos no rosto. Em seguida, ele pegou as chaves do carro e fugiu. Segundo a polícia local, três testemunhas tentaram intervir, mas ele conseguiu escapar.

Veículo foi encontrado em uma rodovia estadual (Foto: Reprodução / Via O Globo) Veículo foi encontrado em uma rodovia estadual (Foto: Reprodução / Via O Globo)

Porém, o homem bateu o carro em uma rodovia interestadual. O assaltante foi encontrado já sem vida no interior do veículo. “Há muitas pessoas que diriam que o que vai, volta, carma. Eu não pensei isso. A única coisa que eu fiquei (foi) muito triste, porque ele tinha morrido. Agora, é verdade, ele me machucou, mas o Senhor achou por bem tirá-lo de sua miséria”, declarou a senhora.

Shirlene lamentou, apenas, ter perdido o veículo que usa diariamente para ir trabalhar. “Eu só não quero parar de trabalhar, então, eu tenho que conseguir outro carro de alguma forma. E isso exige dinheiro e outras coisas, então tenho que descobrir o que fazer”, completou.