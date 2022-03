Cachorro viraliza ao destruir clínica veterinária; vídeo

Um cachorro vira-lata, recém operado devido uma castração, viralizou nas redes sociais após destruir a sala da clínica veterinária em que estava internado. O caso aconteceu em São Paulo e vários internautas se surpreenderam com o vídeo feito pela dona da clínica ao mostrar o estado em que o local ficou após o pet destruir tudo.

No vídeo, a veterinária Jéssica Possari Rodrigues, que estava cuidando do cachorrinho Lelo, compartilhou o estado em que a sala ficou. Ela ainda destacou que o vira-lata ficou sozinho no local pois estava medicado e havia acabado de passar por uma cirurgia de castração.

"Não sei se foi um furacão, se foi um bandido, ou se foi um cachorro que passou aqui. Olha isso...Olha isso daqui. Olha a caixa, olha o que ele fez. Olha isso! Tô chocada. Olha lá, ele acabou com o banquinho, a câmera no chão", diz a médica.

Confira a situação da sala:

Segundo Jéssica, não sobrou nada intacto na sala. O cachorro comeu caixas de papelão, derrubou um banco e a parte de espuma do assento, revirou lençóis e plástico, e até mesmo mastigou o fio da câmera de segurança.a jovem no vídeo que foi gravado na manhã de quarta-feira (2).

Apesar da situação em que deixou a sala e da agitação que passou, Lelo não teve complicações na cirurgia e recebeu alta no dia seguinte. O animalzinho foi levado de volta para a propriedade rural onde ele vive.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)