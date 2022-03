Gangue de cachorros é flagrada furtando padaria; assista

Um vídeo viralizou no último fim de semana pela ousadia de um grupo de ladrões que invadiu uma padaria para roubar, pasmem, um pão de forma. Os criminosos esperaram o momento certo para agir sem chamar a atenção dos funcionários do estabelecimento, mas, certos da impunidade, distribuíram o produto do roubo ainda diante do ponto comercial, à vista de todos. O caso foi mostrado pelo site Estado de Minas.

As câmeras de segurança registraram o momento da ação e o vídeo rapidamente chegou aos grupos de Whatsapp. Os meliantes, apesar de flagrados no ato criminoso, não foram penalizados, ao contrário, ganharam notoriedade junto à população de Passos, no sudoeste de Minas Gerais.

As imagens, registradas no último dia 24, mostram o momento exato em que a gangue canina entra no estabelecimento sem despertar suspeita. Um dos meliantes, apontado como o líder do grupo, se adianta e checa vários itens para escolher o que mais lhe agrada. Em seguida puxa um saco de pão de forma e sai em disparada, acompanhado pelos comparsas. Um cliente alerta a caixa padaria sobre o roubo.

Gabriela Luana Ávila, uma das funcionárias da casa, admite que não percebeu a ação. “Eu estava no caixa e falaram que estavam roubando pão de forma. Quando fui ver era o cachorro. Todo mundo começou a rir”, contou.

Em outra cena, captada de um ângulo diferente, é possível ver que após se certificar do sucesso da ação, o líder parece mudar de ideia e decide não compartilhar com o resto do bando.