Homem em situação de rua emociona ao comemorar aniversário com cachorros

O vídeo de um um homem em situação de rua vem emocionando os internautas ao mostrar o jovem Choco, apelido de José Luis Matos, comemorando seu aniversário e compartilhando o bolo com seus cachorros de estimação. O momento foi flagrado na cidade de Bucaramanga, na Colômbia, e publicado no perfil Rotelo Periodismo na sexta-feira (7), logo se tornando um viral nas redes sociais.

Sozinho com Nena e Shaggy, nome dado aos animais, o jovem aparece no registro preparando os companheiros para a celebração, ele coloca chapéu de aniversário em cada um e logo depois abre um pequeno bolo para bater parabéns, sem deixar de interagir com fiéis amigos de quatro patas, confira:

Após fazer sucesso nas redes sociais, o rapaz foi procurado pelo ativista de direitos humanos David Guerrero para receber ajuda. Em um evento marcado para o último domingo (9), outras pessoas se reuniram para fazer doações.