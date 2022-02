Cachorro desaparecido é flagrado atravessando canal entre cidades duas cidades de SP; vídeo

Um cachorro que estava desaparecido na cidade de Guarujá, no litoral paulista, foi flagrando atravessando a nado o canal que separa a cidade e um município vizinho, Santos. O animal foi retirado do mar por trabalhadores que estavam em um barco na região. Segundo a família do cão, de nome "Boris", ele estava sumido há três dias. As informações são do G1 Nacional.

Em entrevista, o auxiliar operacional Junior Souza contou que avistou o cão nadando no canal, na última segunda-feira (21), e imaginou que Boris estava perdido. Preocupado com o cãozinho, Junior decidiu chamar o cão para o barco, com medo de que ele ficasse exausto e se afogasse.

Junior e os colegas de barco decidiram manter o cachorro alimentado e cuidado, já que não sabiam de qual cidade Boris teria vindo.

Enquanto isso, a dona de Boris, Luci Belmiro, estava a procura pelo animal de estimação. Também em entrevista ao G1, Luci explicou que caminhava em direção a um bairro vizinho, no Guarujá, quando Boris sumiu. Ela conta que o cão a seguia, até que um grupo de cachorro o distraiu e ele cabou desviando de caminho.

Luci contou com ajuda de uma sobrinha para publicar nas redes sociais um pedido de ajuda para encontrar seu cãozinho. A publicação rapidamente ganhou diversos compartilhamentos nas redes sociais por moradores da região.

Junior também decidiu fazer uma publicação com fotos de Boris para achar seu dono. A publicação também foi compartilhada massivamente até que internautas conseguiram ligar o cão perdido à dona.

Na noite da última quarta-feira (23), Boris, que tem apenas três anos, reencontrou sua família. "Foram dias de muita apreensão", contou Luci.