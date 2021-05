Malaco? Que nada! Descubra o novo nome usado para chamar os 'ladrões' que agem em Belém

O que você pensa quando ouve uma pessoa chamar outra de descuidista? Seria alguém que tem pouco ou nenhum cuidado? Que vive se descuidando de alguma coisa? Pois então, a nova expressão parece ter ganhado as periferias de Belém e ela não é exatamente isso que você chegou a pensar.

Antes conhecidos como "malacos", ao menos na capital paraense, as pessoas que cometem pequenos furtos começaram a ser chamadas de descuidistas. A palavra agora, tomou outra função, dando as seguintes características àquele que leva o que não é seu: "Que rouba no descuido, "deu mole, ele tá levando", "oportunista", leva o que tá dando bobeira".

O termo entrou em discussão no perfil do Instagram Lá na Pedreira, em um vídeo onde mostra a ação de um desses "descuidistas" que andam por aí em busca de uma oportunidade para o furto. Confira:

De acordo com a professora de Lingua Portuguesa, Heloisa Canali, trata-se de um neologismo, ou seja, a criação de palavra nova derivada de outras já existentes na mesma língua, ou não.

"Essa nova palavra se incorpora à língua, muitas vezes não dicionarizada, mas usada pelos falantes com frequência. Outras vezes, a palavra já existe, como no caso de "descuidista", mas devido à dinâmica social e cultural, adquire novo ou novos significados. Esse fenômeno é comum, como resultado da capacidade criativa do falante", explicou.

No dicionário online Michaelis, a palavra, inclusive já aparece. E não é que nós também ajudamos a construir novas palavras na própria língua?

E você, o que acha desse novo termo? No seu bairro ele já é usado? Comente!