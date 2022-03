Ladrão mata acidentalmente comparsa durante tentativa de assalto

Dois homens tentavam roubar um entregador quando um deles atirou acidentalmente e acabou matando o comparsa. O crime aconteceu em Hualmay, no Peru, na noite da última segunda-feira (21), e foi registrado pelas câmeras de segurança do local.

A vítima estava estacionada com a motocicleta e mexendo no celular em frente a um estabelecimento quando dois homens surgiram por trás. Os criminosos estavam vestidos de preto e cercaram o entregador que, aparentemente, obedeceu às ordens da dupla, e se preparava para descer da moto.

Enquanto os assaltantes ameaçavam a vítima - chegando até a agredir com uma coronhada na cabeça - a arma dispara. O revólver disparou contra o outro ladrão, que caiu na hora. O jornal peruano El Comercio informou que o tiro atingiu o olho esquerdo e matou o homem imediatamente.

Com a surpresa, o outro assaltante largou rapidamente o braço da vítima e fugiu, abandonando o corpo do cúmplice no local. Após o homicídio acidental, o dono da motocicleta acionou a polícia e afirmou que não teve nenhuma responsabilidade sobre o acidente.

O corpo do homem foi removido, mas o paradeiro do outro assaltante não foi divulgado, assim como a identidade não foi descoberta, pois ele usava uma balaclava preta.

(Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de Oliberal.com)