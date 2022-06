Homem é preso após ameaça de morte com terçado

A Polícia Militar conseguiu prender em flagrante, nesta sexta-feira (24), um homem que ameaçou matar outro com um terçado. O caso aconteceu no município de Moju, na região do Baixo Tocantins. O suspeito foi identificado como Paulo Eduardo Travassos. As informações são do site Portal Moju.

De acordo com a PM, a vítima foi até uma guarnição pedindo ajuda. Paulo teria pegado um terçado para lhe matar, no momento em que a vítima estava limpando um terreno. O suspeito foi levado para a delegacia de Polícia Civil do município.

Foi lavrado um termo de circunstanciado de ocorrência (TCO) e o suspeito foi liberado para responder em liberdade.