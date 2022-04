Fruto de estupro, mulher é mantida em cativeiro e abusada pelo pai por quatro dias

José Marcos Rodrigues Coutinho, de 60 anos, foi preso em flagrante acusado de estuprar a própria filha, que também é fruto de um abuso sexual. A vítima, uma mulher de 29 anos, foi mantida em cárcere privado e violentada seguidamente durante quatro dias. A prisão foi efetuadas por equipes da 14ª Delegacia de Polícia (Gama), após receberem uma denúncia anônima. As informações são do Metrópoles.

Segundo as investigações, a mulher e a mãe moram no Peru desde que ela tinha 10 anos. Na última sexta-feira (1º), a vítima desembarcou no Distrito Federal para regularizar alguns documentos, buscar um dos filhos que ainda mora no Brasil e aproveitar, também, para encontrar o pai, que não via desde a infância.

A mulher, então, ficou à mercê do abusador, sendo ameçada com facas que estavam espalhadas na casa inteira. A vítima só conseguiu pedir ajuda nesta quarta, quando foi com o pai até um posto de atendimento para emitir o documento de identidade. No local, ela conseguiu avisar que estava sendo mantida em cárcere e abusada. A polícia foi chamada e o suspeito detido.

Fruto de estupro

A mulher de 29 anos é fruto de um estupro cometido pelo pai contra a mãe, que tinha apenas 13 anos. Na época, José Coutinho cumpria pena por uma série de crimes e abusou da adolescente quando ela foi visitá-lo na prisão.

Durante as diligências, os policiais perceberam que José era muito temido na vizinhança, onde era conhecido como "psicopata". A Polícia Civil do Distrito Federal também identificou outros crimes cometidos pelo agressor, como lesão corporal, cárcere privado e Maria da Penha. Todos contra ex-companheiras. Além disso, ele tem passagem por homicídio e latrocínio.