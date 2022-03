Homem desce de moto e estupra mulher bêbada deixada na rua

Um homem se aproveitou da vulnerabilidade de uma mulher e a estuprou no meio da rua, na cidade de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (CE). Ela estava bêbada e desacordada e a ação foi gravada por uma câmera de segurança da vizinhança. O crime aconteceu no dia 20 e a polícia pede ajuda à população para identificar o criminoso. As informações são do G1 Ceará.

O crime, gravado por uma câmera de segurança da vizinhança, mostra um homem se aproximando da mulher de 41 anos, bêbada e desacordada. Ele mexe no corpo dela para ver se ela acorda. Depois pratica o ato, sai tranquilamente da cena do crime subindo o zíper, sem imaginar que estava sendo filmado, pois anda de cabeça erguida.

Momento em que o estuprador se aproxima da vítima (Reprodução / Vídeo)

A vítima tem de 41 anos, e, segundo testemunhas, bebia em um comércio na Rua Antônio Cavalcante Rangel, em Itaitinga, e se embriagou demais.

Na hora de o bar fechar, por volta das 4h, o dono do local e alguns frequentadores, deixaram a mulher desacordada na rua.

Por volta das 5h, um motociclista ainda não identificado parou no local e estuprou a mulher desacordada. Crime é tipificado como estupor de vulnerável.