Pastor é preso por estupro de vulnerável contra criança de 10 anos, durante operação em Ananindeua

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta quinta-feira (31), o mandado de prisão preventiva de um homem de 47 anos, apontado como autor do crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 10 anos de idade, cometido em 2021, dentro de uma igreja localizada no bairro do Aurá, em Ananindeua, onde a prisão foi realizada. A ação é parte da operação "Acredite em Mim", da PCPA, deflagrada no início deste mês de março.

O acusado, de acordo com a Polícia Civil, se intitulava como pastor e realizava "orientações religiosas". As investigações apontam que o homem se aproveitava da situação para praticar a violência sexual contra as vítimas, dentro da igreja. Após a denúncia da família da vítima, foram realizados exames periciais que comprovaram a violência.

Ainda de acordo com a PCPA, na época, o autor do crime fugiu e, após diligências policiais, a equipe conseguiu localizá-lo. Em depoimento, ele negou o crime. O acusado, que não teve sua identidade divulgada, segue preso e à disposição do Poder Judiciário. A operação foi realizada pela PCPA, por meio da Divisão de Atendimento ao Adolescentes (Data) e da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca/Ananindeua).

Operação "Acredite em Mim"

Deflagrada no início de março, a operação tem como objetivo dar andamento e celeridade em vários procedimentos e investigações de casos que envolvam crianças e adolescentes no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A operação marca o início das ações em alusão aos dias 16 de abril, Dia Estadual de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A delegada Joseângela Cristina Costa, responsável pelo inquérito policial, destacou que o objetivo da operação é chamar atenção no sentido da família e sociedade, para que se converse com as crianças e adolescentes sobre sexualidade. “Esta é uma forma de prevenção do abuso sexual. A gente chama atenção também para que as pessoas formalizem a denúncia. A gente reforça que as crianças sejam ouvidas, acredite na sua criança, o nome da operação chama atenção para isso também”, destaca a delegada.

Desde que foi deflagrada, a operação resultou em 50 procedimentos instaurados e medidas cautelares decorrentes das investigações realizadas pela delegacia especializada.