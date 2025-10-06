Ex-estagiário é preso após invadir laboratório e esfaquear ex-companheiro dentro de empresa

Um homem invadiu um laboratório e esfaqueou o ex-namorado na tarde desta segunda-feira (6), na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, que fica localizada no Parque Estação Biológica (PqEB), no Distrito Federal. Na ocasião, o rapaz foi identificado como um ex-estagiário da instituição que entrou no local com o único objetivo de tirar a vida do ex-companheiro que também trabalha na empresa.

De acordo com informações da corporação, o jovem retirou uma faca da mochila e começou a golpear a vítima assim que chegou na instituição. Após iniciar a agressão, uma funcionária teria visto a cena e gritado por socorro, foi então que outro servidor do local conseguiu intervir na confusão e imobilizar o agressor, que já havia desferido diversos golpes no ex-namorado, até a chegada dos policiais.

“Um bolsista da Embrapa foi agredido com uma faca por um ex-bolsista dentro de um dos laboratórios do Prédio de Biotecnologia. A vítima recebeu os primeiros socorros no local e foi transportada para o Hospital de Base de Brasília. A gestão da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia lamenta profundamente o ocorrido e informa que está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento total do crime”, escreveu a Embrapa em nota oficial.

Prisão em Flagrante

No momento da agressão, o Grupo Tático Operacional do 3º Batalhão da Polícia Militar foi acionado pelo Centro de Operações da PM (Copom) para atender a ocorrência. Em seguida, o homem foi preso e encaminhado de forma imediata para a 5ª Delegacia de Polícia, onde o caso será investigado. Já a vítima recebeu atendimento médico no local, foi levada a uma unidade de saúde mais próxima e passa bem.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)