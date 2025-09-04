Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso por esfaquear a companheira durante discussão em Itaituba

O irmão da vítima procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do município e denunciou o ocorrido

O Liberal

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil na quarta-feira (3/9), em Itaituba, no sudoeste do Pará, pelo crime de lesão corporal contra a mulher no contexto da violência doméstica. Segundo a PC, a vítima é companheira do suspeito e foi agredida por ele com um golpe de faca durante uma discussão que aconteceu entre o casal na madrugada.

O irmão da mulher procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do município e denunciou o ocorrido. Com isso, os policiais deslocaram até a residência do casal, onde deram voz de prisão ao suspeito. 

O preso foi conduzido até a unidade policial. De acordo com a Polícia Civil, ele disse estar arrependido e alegou que não tinha intenção de matar a mulher. Porém, conforme o relato de testemunhas, a vítima recebia agressões constantes por parte do companheiro, principalmente quando ele consumia bebida alcoólica.

Com a prisão em flagrante formalizada, o homem foi encaminhado para o sistema prisional e segue à disposição do Poder Judiciário.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homem é preso

esfaquear a companheira

discussão

itaituba
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é preso por esfaquear a companheira durante discussão em Itaituba

O irmão da vítima procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do município e denunciou o ocorrido

04.09.25 8h29

POLÍCIA

Professor suspeito de estuprar as alunas e as próprias filhas é preso no bairro da Terra Firme

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, o homem estava foragido do município de Goianésia do Pará, no sudeste paraense, onde os crimes ocorreram

03.09.25 23h31

polícia

Homem é vítima de tentativa de homicídio ao buscar os filhos na escola em Tailândia

O caso está sendo investigado pela delegacia de Polícia Civil do município

03.09.25 23h16

POLÍCIA

Famílias afetadas por incêndio no Tapanã receberão benefício habitacional

O benefício habitacional "Sua Casa" consiste na doação de recursos para a aquisição de material de construção e pagamento da mão de obra do pedreiro. O benefício pode chegar a até R$ 22 mil.

03.09.25 21h42

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Professor suspeito de estuprar as alunas e as próprias filhas é preso no bairro da Terra Firme

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, o homem estava foragido do município de Goianésia do Pará, no sudeste paraense, onde os crimes ocorreram

03.09.25 23h31

JUSTIÇA

Acusados de matar mulher e esconder o corpo dentro de tambor em Barcarena vão a júri em Belém

Familiares da vítima afirmaram, na ocasião, que o crime poderia estar relacionado a “picuinhas” e “inveja” no ambiente de trabalho

03.09.25 21h08

POLÍCIA

Homem é preso por esfaquear a companheira durante discussão em Itaituba

O irmão da vítima procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do município e denunciou o ocorrido

04.09.25 8h29

polícia

Homem é vítima de tentativa de homicídio ao buscar os filhos na escola em Tailândia

O caso está sendo investigado pela delegacia de Polícia Civil do município

03.09.25 23h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda