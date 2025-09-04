Homem é preso por esfaquear a companheira durante discussão em Itaituba

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil na quarta-feira (3/9), em Itaituba, no sudoeste do Pará, pelo crime de lesão corporal contra a mulher no contexto da violência doméstica. Segundo a PC, a vítima é companheira do suspeito e foi agredida por ele com um golpe de faca durante uma discussão que aconteceu entre o casal na madrugada.

O irmão da mulher procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do município e denunciou o ocorrido. Com isso, os policiais deslocaram até a residência do casal, onde deram voz de prisão ao suspeito.

O preso foi conduzido até a unidade policial. De acordo com a Polícia Civil, ele disse estar arrependido e alegou que não tinha intenção de matar a mulher. Porém, conforme o relato de testemunhas, a vítima recebia agressões constantes por parte do companheiro, principalmente quando ele consumia bebida alcoólica.

Com a prisão em flagrante formalizada, o homem foi encaminhado para o sistema prisional e segue à disposição do Poder Judiciário.