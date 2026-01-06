polícia investiga suspeita de tentativa de envenenamento de gatos no conjunto satélite, em belém

A Polícia Civil investiga a denúncia de que um idoso estaria tentando envenenar gatos no conjunto Satélite, em Belém. O caso veio à tona a partir de um vídeo que circula nas redes sociais. A informação circulou em grupos de WhatsApp, o que deixou as pessoas revoltadas. Não há informações se o homem conseguiu, de fato, matar algum animal. Em nota, a Polícia Civil informa que a Delegacia de Proteção Animal (DEPA) está apurando o caso.

De acordo com a lei, o envenenamento de animais é uma infração prevista como Crime Ambiental (Lei Federal 9.605, de 13/02/98),que estabelece pena de detenção de três meses a um ano, além de multa. Segundo a Comissão de Defesa dos Animais da OAB Pará, quando ocorre a morte do animal, o caso passa a ser considerado uma forma grave de maus-tratos e a pena pode ser maior.

Segundo as autoridades policiais, quando ocorre a morte do animal e há suspeita de envenenamento, o ideal é acionar a polícia e informar sobre o caso sem mexer no pet. Assim, no ato da realização do boletim de ocorrência, o denunciante pode solicitar ao delegado que a Polícia Científica seja acionada para realizar a perícia para verificar se procede o envenenamento.