Demapa investiga morte de 7 gatos por suposto envenenamento em Belém

Moradores do bairro do Marco, em Belém, denunciaram a morte de sete gatos para a Polícia Civil sob suspeita de envenenamento. O caso, que agora é investigado pela Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa/PC), ocorreu na Travessa Curuzu e Passagem Carmem. Os tutores e vizinhos da área acionaram as autoridades policiais após os gatos apresentarem os mesmos sintomas e morrerem em um curto intervalo de tempo.

Os vizinhos relataram que inicialmente cinco gatos apareceram mortos na passagem Carmem. Logo depois, outros dois também morreram na Travessa Curuzu. Antes da morte, os animais teriam apresentaram vômito e um tipo de líquido amarelo na boca, além de diarréia. Os sintomas chamaram atenção dos moradores que passaram a acreditar que se tratava de envenenamento.

Sobre o suposto envenenamento, a Polícia Civil informou que equipes da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), investigam o caso. Testemunhas estão sendo ouvidas e perícias foram solicitadas para identificar a causa das mortes dos animais.

Crime

De acordo com a lei, o envenenamento de animais é uma infração prevista como Crime Ambiental (Lei Federal 9.605, de 13/02/98),que estabelece pena de detenção de três meses a um ano, além de multa. Segundo a Comissão de Defesa dos Animais da OAB Pará, quando ocorre a morte do animal, o caso passa a ser considerado uma forma grave de maus-tratos e a pena pode ser maior.

Segundo as autoridades policiais, quando ocorre a morte do animal e há suspeita de envenenamento, o ideal é acionar a polícia e informar sobre o caso sem mexer no pet. Assim, no ato da realização do boletim de ocorrência, o denunciante pode solicitar ao delegado que a Polícia Científica seja acionada para realizar a perícia para verificar se procede o envenenamento.