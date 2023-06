Mulher é presa após confessar envenenamento do marido e dos filhos; ela filmou o marido agonizando

Uma mulher de 26 anos foi presa após admitir ter envenenado seu marido e seus dois filhos, um garoto de 4 anos e uma menina de 1 ano e oito meses. A suspeita, cuja identidade não foi divulgada, registrou em vídeo o momento em que o marido agonizava após ingerir a substância venenosa. Ela foi detida no sábado (17), em Ilhéus, na Bahia.

VEJA MAIS

A Polícia Civil da Bahia instaurou um inquérito para investigar os motivos por trás do crime. Até o momento, as autoridades desconhecem o motivo pelo qual a suspeita decidiu gravar todo o desenrolar da ação. Nas imagens capturadas, é possível observar o homem sentado no sofá, babando e apresentando sinais de envenenamento. Posteriormente, ele aparece no chão, expressando dores intensas, enquanto as crianças, desesperadas, gritam ao presenciar a terrível situação.

Em comunicado oficial, a Polícia Civil da Bahia informou que a mulher foi conduzida à 7ª Coordenadoria de Polícia do Interior de Ilhéus por uma guarnição da Polícia Militar. Já foram providenciadas as guias para a realização da perícia e remoção dos corpos das vítimas, com o intuito de determinar qual substância teria sido responsável pelas mortes dos três indivíduos.