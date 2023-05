Outras mulheres também comeram bombom envenenado que matou mulher no RJ

Os bombons envenenados que mataram Lindaci Viegas foram ingeridos por outras mulheres, segundo informações da investigação. Após receber a encomenda, a vítima compartilhou o “presente” com as amigas que a acompanhavam no momento.

Lindaci Viegas recebeu o presente e seguiu em direção a um salão de beleza que pertence a amigas dela. No local, a mulher exibiu os itens recebidos e demonstrou desconfiança quanto ao remetente.

VEJA MAIS

A cabeleireira Gisele Nascimento foi a primeira a comer um chocolate, enquanto Lindaci ligava para amigos e familiares a fim de saber quem teria mandado os presentes. Após receber a informação de que o presente seria gentileza do ex-marido, Lindaci “liberou” os itens para que fossem aproveitados por todos que ali estavam.

“Meninas, tá liberado. Foi o pai dos meus filhos que me deu o chocolate”, disse Lindaci, segundo a narração de Telma Maria de Oliveira, depiladora e manicure do salão de beleza.

As autoridades afirmam que o homem não sabia da procedência dos bombons e havia dito que era o autor apenas para “brincar” com a ex-companheira.

Uma outra mulher que também provou o chocolate contou que estranhou a textura do bombom, mas não chegou a passar mal. Gisele sentiu apenas um inchaço na boca, mas não associou ao bombom. “Poderia ser pior, aqui entra criança, idoso, compartilhamos o que tem aqui”, comentou.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).