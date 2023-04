Mulher é presa após dar suco envenenado com 'chumbinho' para o marido

Uma mulher, moradora de Tabatinga, no Amazonas, foi presa no último sábado (15) após colocar "chumbinho", substância usada como veneno para matar ratos, em um suco dado ao marido, de 43 anos. Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), após receber a bebida, o homem começou a sentir dores intensas e ficou inconsciente.

A vítima foi transferida em estado grave para um hospital localizado em Manaus. Na unidade de saúde, o homem ficou internado por dez dias e, durante este período, também precisou ser intubado.

De acordo com a PC, o crime teria acontecido no dia 23 de março, quando a suspeita preparou a bebida e enviou, por um mototáxi, ao local de trabalho do marido. Ao perceber que o rapaz não havia morrido após a ingestão do suco, a mulher saiu de casa e se escondeu na casa de parentes, na capital.

Em depoimento dado à polícia, a suspeita negou o crime e afirmou ter entregado a bebida sem veneno, apontando que o mototaxista tenha adulterado o suco, antes de entregar à vítima.

Na delegacia, a Polícia Civil constatou que ela já poderia ter envenenado o marido outras vezes. Agora, a PC segue investigando o caso para confirmar a suspeita de que o “chumbinho” já havia sido inserido anteriormente nos alimentos preparados para ele.

“A versão que ela nos falou aqui informalmente nos levanta outra suspeita, que, possivelmente, ela estaria envenenando essa vítima aos poucos durante o relacionamento e ela acabou tentando dar o golpe fatal em 23 de março”, disse o delegado ao G1.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)