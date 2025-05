Acidente de trânsito entre carreta e carro termina com mulher morta no sudeste do Pará

Débora da Silva Araújo Pistorelo morreu em um acidente de trânsito envolvendo uma carreta e um carro na tarde do último sábado (10/5), na BR-230, a Rodovia Transamazônica, em Itupiranga, no sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, a vítima conduzia um veículo de passeio de modelo Renault Logan. Até agora, as circunstâncias da colisão não foram esclarecidas.

O caso ocorreu por volta das 14h30. A PM, assim que soube do caso, se deslocou ao local do acidente. Débora morreu no local do acidente, sem chance de ter sido socorrida. Naquele momento, o condutor da carreta não tinha sido encontrado.

Foi então que os policiais descobriram que o automóvel de carga envolvido no caso iria passar em Uruará, município que fica cerca de 654 quilômetros de distância de Itupiranga. Os agentes entraram em contato com o 49º Batalhão de Polícia Militar (49º BPM), responsável pelo policiamento ostensivo na área, para que fosse abordado o motorista.

Por volta das 18h45, a PM localizou a carreta e abordou o condutor. Ele foi conduzido até a delegacia para os procedimentos cabíveis. Para a Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou que a delegacia de Itupiranga instaurou um inquérito policial por portaria para apurar as circunstâncias do acidente de trânsito. "O suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à delegacia de Uruará, onde foi preso em flagrante por homicídio culposo no trânsito", comunicou.