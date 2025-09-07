Capa Jornal Amazônia
Polícia

Mulher suspeita de esfaquear ex do seu companheiro é presa em Santarém

O caso ocorreu no sábado (6), no bairro Mapiri

O Liberal
fonte

Imagem Ilustrativa (Foto: Freepik)

Uma mulher foi presa de suspeitas de esfaquear a ex-namorada de sua atual companheira em Santarém, oeste do Pará. O caso ocorreu na tarde de sábado (6) em um bar localizado na rua Acácia Prateada, no bairro Mapiri. A vítima foi socorrida ao Pronto Socorro Municipal (PSM).

A Polícia Civil confirmou que a mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar e apresentada na Seccional Urbana de Santarém pelo crime de lesão corporal dolosa. “A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal de Santarém, onde recebeu atendimento médico”, comunicou.

Segundo informações iniciais do Portal O Impacto Santarém, a suspeita e a vítima estariam no mesmo bar. Testemunhas relataram que a vítima, embriagada, teria falado algo para as suspeitas e o provocado. As duas iniciaram uma discussão que foi comprovada no esfaqueamento.

A Polícia Militar foi acionada para verificar o caso relatado como sendo uma ocorrência por arma branca (faca). Ao chegarem no local, constataram que a vítima apresentou duas lesões, uma na cabeça e outra na coxa esquerda. Pessoas que estavam no local chamaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para realizar o atendimento da vítima.

A mulher que foi esfaqueada recebeu os primeiros socorros e depois foi encaminhada consciente e orientada até o PSM. Já a suspeita foi levada até a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foi enquadrada pelo crime.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

mulher esfaqueada
Polícia
