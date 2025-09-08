Capa Jornal Amazônia
Homem é preso após assaltar e esfaquear motociclista de aplicativo em Marabá

Segundo a PC, a vítima teria aceito uma corrida e, durante o percurso, recebeu golpes de faca e teve a motocicleta levada pelo suspeito

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra um policial civil com o suspeito preso. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

Um homem foi preso pela Polícia Civil no domingo (7/9), em Marabá, no sudeste do Pará, por suspeita de assaltar um motociclista de aplicativo e esfaqueá-lo. Segundo a PC, a vítima teria aceito uma corrida no horário da noite de sábado (6/9) e, durante o percurso, recebeu golpes de faca e teve a motocicleta levada pelo suspeito.

Durante as investigações, a equipe policial se deslocou até o hospital onde a vítima foi encaminhada para coletar características físicas e comportamentais. Mesmo hospitalizado, o homem conseguiu dar a descrição que levou até o autor do delito.

Os agentes conseguiram encontrar a moto subtraída, que estava abandonada nas proximidades da residência da sogra do suspeito. No local, foi confirmado que o homem teria subido na garupa antes do crime.

O suspeito foi reconhecido formalmente pela vítima por meio de Auto de Reconhecimento Fotográfico, procedimento lavrado na unidade policial. Com base nos elementos coletados, o suspeito foi localizado e conduzido até a delegacia para os procedimentos cabíveis. Ele segue à disposição da Justiça.

Conforme o portal Correio de Carajás, a Defensoria Pública pediu a concessão da liberdade provisória do suspeito, alegando que ele é réu primário e possui endereço fixo. Além disso, argumentou não existirem informações de que a liberdade dele ofereça risco à ordem pública, instrução processual ou aplicação da lei penal.

Entretanto, o juiz Manoel Antônio Silva Macêdo levou em consideração a manifestação do Ministério Público pela prisão preventiva e destacou a necessidade de garantia da ordem pública.

Segundo o magistrado, “a repercussão social do delito atribuído ao flagranteado, o qual teria sido praticado de modo que surpreendeu a vítima, com acentuada violência, que evidencia periculosidade na conduta praticada pelo flagranteado”.

