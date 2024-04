Embarcação com vários corpos em decomposição é encontrada em rio no Pará

Alguns corpos em estado avançado de decomposição foram encontrados dentro de uma embarcação de pequeno porte, no Pará. Procurado pela Redação Integrada de O Liberal, na manhã deste sábado (13), o delegado Alexandre Calvinho, da Delegacia de Bragança, confirmou a informação. "Foi no oceano. É no Quatipuru, uma localidade entre Bragança e Tracuateua", disse.

O povoado de Tamatateua, em Bragança, está funcionando como base dos agentes de segurança pública deslocados para fazer o resgate da embarcação com os corpos (Erlan Gatinho / Especial para O Liberal)

"Eles foram rebocados para a praia de Ajuruteua, e ninguém sabe, mas tudo indica que são refugiados do Haiti. Tá tudo muito no início, as informações ainda são preliminares. O IML foi acionado, Corpo de Bombeiros também. Vamos esperar as investigações no decorrer dessa semana", afirmou. Ainda segundo o delegado, seriam cerca de 20 corpos, mas a perícia vai confirmar a informação. A informação chegou ao conhecimento da Polícia nas primeiras horas da manhã deste sábado.

O barco foi encontrado por pescadores no litoral entre os municípios de Bragança e Quatipuru, próximo ao povoado Tamatateua. De acordo com informações, a embarcação estava em uma praia conhecida como"lombriga", ou Maiaú. Equipes no IML Castanhal estão a caminho de Bragança. Uma fonte afirmou que, provavelmente, as vítimas estavam em um barco à deriva que naufragou na região. O caso deverá ser investigado pela Polícia Federal.