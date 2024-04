Marinha do Brasil desloca equipe para apurar embarcação com corpos encontrada no Pará

A Marinha deslocou Inspetores Navais da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) para a área em que uma embarcação com cerca de 20 corpos humanos foi encontrada, na região do Salgado, nordeste do Pará, neste sábado (13). A Força vai apurar os elementos do ocorrido para abrir uma investigação do Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN).

O barco com os corpos, segundo o delegado Alexandre Calvinho, da Delegacia de Bragança, foi encontrado por pescadores no litoral entre Bragança e Tracuateua, em Quatipuru. A suspeita é que as vítimas sejam refugiados do Haiti, país palco de diversos conflitos sociais, e tenham vindo do oceano.

Entenda

Os corpos encontrados estavam em estado avançado de decomposição em uma embarcação de pequeno porte. "Eles foram rebocados para a praia de Ajuruteua, e ninguém sabe, mas tudo indica que são refugiados do Haiti”, afirma o delegado de Bragança. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que moradores da região encontram as vítimas.

Por causa da maré, a previsão é que os corpos cheguem a Bragança, no Pará, a partir das 19h30 deste sábado (13). A informação é de Erlan Gatinho, da página Conexão Bragança News. A região do Tamatateua, em Bragança, está funcionando como uma base dos agentes de segurança pública.