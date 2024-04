MPF anuncia investigações sobre barco encontrado com vários mortos no litoral do Pará

O Ministério Público Federal (MPF) decidiu que vai abrir duas investigações sobre o encontro, no litoral do Pará, de embarcação com vários corpos em estado de decomposição. A decisão foi anunciada no início da tarde deste sábado (13), logo após a notícia ter sido divulgada pela imprensa do estado.

O procurador-chefe do MPF no Pará, Felipe de Moura Palha, determinou a abertura de investigação na área criminal e de investigação na área cível, que será realizada pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, órgão do MPF para a defesa de direitos humanos.

Ainda segundo o MPF, uma investigação criminal foca em eventuais crimes cometidos e na responsabilização penal de autores. A investigação cível concentra-se em questões de interesse público e na proteção de direitos que não necessariamente envolvem crimes.

Segundo a imprensa paraense, a embarcação foi encontrada por pescadores em uma área conhecida como Barra do Quatipuru, próxima à praia de Ajuruteua, em Bragança, no nordeste do estado.