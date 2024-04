Polícia suspeita que corpos encontrados em embarcação no Pará sejam de refugiados do Haiti

A suspeita da polícia é que os cerca de 20 corpos encontrados por pescadores em uma embarcação em Quatipuru, entre Bragança e Tracuateua, neste sábado (13), sejam de refugiados do Haiti. O país é caribenho e palco de diversos conflitos. A região em que o barco com as vítimas foi localizado, no Pará, tem saída para o Oceano Atlântico, fato que pode corroborar para as investigações policiais.

A embarcação estava à deriva em uma praia conhecida como “lombriga”, ou Maiaú. Equipes no IML Castanhal estão a caminho de Bragança. “Eles foram rebocados para a praia de Ajuruteua, e ninguém sabe, mas tudo indica que são refugiados do Haiti. Tá tudo muito no início, as informações ainda são preliminares”, afirma o delegado Alexandre Calvinho, da Delegacia de Bragança.

"Foi no oceano. É no Quatipuru, uma localidade entre Bragança e Tracuateua. O IML foi acionado, o Corpo de Bombeiros também. Vamos esperar as investigações no decorrer dessa semana", completou. A informação do encontro dos corpos chegou ao conhecimento da Polícia nas primeiras horas da manhã deste sábado. A Superintendência da Polícia Civil da 6a Risp designou o deslocamento da equipe da Delegacia de Homicídios de Capanema para o local.