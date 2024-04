Maré dificulta resgate dos corpos encontrados em embarcação no litoral do Pará

Por causa da maré, a previsão é que os corpos encontrados dentro de um barco cheguem a Bragança, no Pará, a partir das 19h30 deste sábado (13). A informação é de Erlan Gatinho, da página Conexão Bragança News.

Na região do Tamatateua, em Bragança, que está funcionando como uma base dos agentes de segurança pública, ele entrevistou o major Alves, do 24º Grupamento Bombeiro Militar. “Aqui no porto vamos colocar a embarcação na água para seguir até o local. Temos um guia”, afirmou ele, no começo da tarde.

O oficial citou a maré, que dificulta esse trabalho de resgate dos corpos, e que será preciso o apoio de outras embarcações particulares. Ainda segundo Erlan Gatinho, foram pescadores que, por volta das 6h40, avistaram a embarcação à deriva com os corpos dentro. São pescadores da comunidade do Castelo, zona rural da região bragantina.

