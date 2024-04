Polícia Federal instaura inquérito para reconhecer corpos encontrados em embarcação no Pará

A Polícia Federal (PF) do Pará instaurou um inquérito para identificar quem são as vítimas encontradas mortas em uma embarcação na região do Salgado, nordeste do estado, neste sábado (13).

Segundo a PF, as apurações - em conjunto com diversos outros órgãos de segurança pública - sobre o caso começaram imediatamente após a informação sobre o barco à deriva contendo os cadáveres.

Além de equipes da PF do Pará, peritos e papiloscopistas da sede do órgão em Brasília, no Distrito Federal, estão a caminho do estado e seguirão para o local em que os corpos serão removidos.

O protocolo que será usado para descobrir quem eram as pessoas no barco é o de Identificação de Vítimas de Desastres (DVI) e todo o inquérito é de responsabilidade da PF no Pará.

Entenda o caso

A suspeita da polícia é que os cerca de 20 corpos encontrados por pescadores em uma embarcação no litoral entre Bragança e Tracuateua, em Quatipuru, neste sábado (13), sejam de refugiados do Haiti.

O país é caribenho e palco de diversos conflitos. A região em que o barco com as vítimas foi localizado, no Pará, tem saída para o Oceano Atlântico, fato que pode corroborar para as investigações policiais.

“Eles foram rebocados para a praia de Ajuruteua, e ninguém sabe, mas tudo indica que são refugiados do Haiti. Tá tudo muito no início, as informações ainda são preliminares”, afirma o delegado Alexandre Calvinho, da Delegacia de Bragança.