Polícia Federal vai assumir investigação do caso de corpos encontrados em barco no Pará

A Polícia Federal (PF) vai assumir as investigações do caso de uma embarcação encontrada à deriva com vários corpos na região do Salgado, nordeste do Pará, neste sábado (13). A operação para recuperar o barco vai iniciar na manhã de domingo (14) e vai contar com o Instituto Médico Legal, Corpo de Bombeiros e as Polícias.

De acordo com a apuração no local em que estão sendo concentrados os esforços dos agentes de segurança pública, vários critérios foram fundamentais para que a PF tomasse a frente do caso: a suspeita do barco ter chegado ao local através de águas internacionais, indícios da embarcação ser de outro país e possíveis marcas balísticas nos corpos.

Cerca de 20 corpos foram encontrados por pescadores em uma região conhecida como Maiaú, na praia da Lombriga. No entanto, esse número ainda não foi confirmado. Um porto estava sendo utilizado pelas forças de segurança pública em Tamatateua. Porém, devido a falta de profundidade do local e estrutura, a operação será concentrada em outro ponto.

A equipe da PF disponibilizada para a ação, além dos agentes do Pará, conta com peritos e papiloscopistas da sede do órgão em Brasília, no Distrito Federal. Eles devem estar na região ainda no domingo. Uma empresa privada, provavelmente ligada ao setor pesqueiro de Bragança, também vai ajudar na operação.