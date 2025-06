Dois suspeitos de participar de homicídio de zelador morrem em intervenção policial em Altamira

Dois homens suspeitos de participarem do homicídio de um zelador em Altamira, no sudoeste do Pará, morreram em uma intervenção policial na madrugada deste sábado (28), no mesmo município onde o assassinato da vítima ocorreu. Os suspeitos mortos foram identificados como Joel Albuquerque do Nascimento e Sidicley Queiroz da Silva. Conforme as autoridades policiais, a dupla teria reagido à abordagem durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar.

O zelador Wesley Alves da Silva, de 30 anos, foi morto com cerca de oito disparos de arma de fogo na manhã de quinta-feira (26). A intervenção realizada para apurar o homicídio ocorreu no Ramal do Cocos, na zona rural do município. Os policiais relataram que foram recebidos a tiros pelos suspeitos e, diante do risco à guarnição, revidaram e atingiram Joel e Sidicley. Os suspeitos ainda foram socorridos e levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiram aos ferimentos e morreram na unidade.

Na ação, foram apreendidas duas armas de fogo, sendo um revólver calibre .38, com quatro munições deflagradas e uma intacta; e uma pistola calibre .40, com sete munições intactas. Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Altamira para os procedimentos cabíveis. De acordo com a polícia, Joel Albuquerque do Nascimento possuía registros no sistema penitenciário desde 2013, enquanto Sidicley Queiroz da Silva já tinha passagens desde 2012.

O crime ocorreu por volta de 9h da manhã, quando a vítima trabalhava no cemitério do município. Dois homens em uma motocicleta entraram no local e atiraram contra Wesley, que morreu no local. Os executores fugiram logo após o crime.