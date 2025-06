Prefeitura de Altamira emite alerta para surto de doenças respiratórias no município

A Prefeitura de Altamira, no sudoeste do Pará, confirmou nesta sexta-feira (20) que o município enfrenta um surto de doenças respiratórias, com crianças e bebês entre os mais afetados. De acordo com o alerta emitido pela gestão, 29 crianças estão internadas com síndrome respiratória grave no Hospital Geral de Altamira.

Entre as crianças internadas, nove evoluíram para intubação orotraqueal e duas morreram. Também foram registrados dois óbitos de adultos por pneumonia, as vítimas tinham 99 e 41 anos. Além disso, oito recém-nascidos estão internados na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) do hospital, sendo dois deles intubados.

VEJA MAIS

Segundo a prefeitura, bronquiolite e influenza são os principais diagnósticos. Em 2025, já foram registrados 70 casos de bronquiolite, 48 em adultos e 22 em crianças, além de 1.865 casos de influenza, sendo 909 em adultos, 763 em crianças e 193 em idosos.

Sintomas gripais e outras manifestações respiratórias causadas por vírus não identificados também foram relatados. Em março, houve 286 casos de síndrome gripal; em abril, 658; em maio, 532; e, em junho, entre os dias 1º e 18, foram confirmados 322 casos.

Segundo nota da prefeitura, as ações de enfrentamento à doença foram intensificadas, e um pedido de apoio foi enviado ao governo do estado para a ampliação de leitos de UTI pediátrica e aluguel de leitos clínicos em hospitais particulares da região.

“A rede municipal de saúde foi reabastecida com medicamentos básicos para o tratamento dos sintomas, além de materiais de proteção individual para os profissionais de saúde. Campanhas informativas também foram ampliadas nas redes sociais, rádios e unidades de saúde, com orientações sobre os sintomas, formas de prevenção e quando procurar atendimento médico”, informa a nota.

A campanha de vacinação contra a gripe também foi reforçada no município.

“Ampliamos os pontos de vacinação e realizamos ações itinerantes em bairros mais afastados, visando alcançar um número maior de pessoas, especialmente entre os grupos prioritários, como crianças, idosos e gestantes”, completou a prefeitura, em nota.

Prevenção

A médica pneumologista Lúcia Salles, em entrevista à redação integrada de O Liberal, alertou para as principais causas das doenças respiratórias.

“O aumento de casos tem relação com questões ambientais, como a poluição do ar e as mudanças climáticas. Pessoas sensíveis ou alérgicas sofrem com a exposição a ambientes que favorecem o desencadeamento de alergias, o que pode aumentar os casos de infecção respiratória, já que esses fatores irritam ou inflamam a árvore respiratória, predispondo às infecções. A circulação de vírus respiratórios sazonais, como influenza e Covid-19, também contribui para o aumento de casos, especialmente entre adultos”, explicou.

Para prevenção, a médica recomenda cuidados com a limpeza e a vacinação em dia. “É importante manter o ambiente limpo, evitar varrição, preferindo o uso de pano úmido, e garantir a vacinação contra a influenza e a Covid-19, disponíveis na rede pública de saúde”, orientou.

Ainda segundo a médica, o tratamento varia de paciente para paciente, sendo fundamental o acompanhamento médico. “O tratamento depende dos sintomas e da evolução do quadro. Quando há infecção bacteriana, é necessário o uso de antibióticos”, afirmou.

“Além disso, é essencial manter cuidados gerais, como boa hidratação, uso de medicação para febre quando necessário e repouso. Quadros virais normalmente têm evolução curta e determinada; se os sintomas persistirem ou se agravarem, é fundamental procurar assistência médica, pois pode haver evolução para uma infecção bacteriana”, concluiu.