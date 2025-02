Mofo pode causar doenças respiratórias; saiba como evitar nesse período do ano

Uma das peculiaridades da região norte é o clima úmido e, nesse período do ano, a umidade aumenta e acaba trazendo algumas mudanças para o cotidiano. Entre elas, a presença de mofo nas casas e estabelecimentos pode se tornar um grande problema de saúde. A médica pneumologista Lúcia Sales explica que o mofo é um tipo de fungo que cresce em superfícies úmidas e em locais de pouca ventilação. Diante disso, é importante que as pessoas fiquem atentas e tenham um cuidado maior com a limpeza e higienização para evitar doenças provindas do fungo.

O ambiente não arejado favorece o crescimento desse tipo de fungo, especialmente em locais com material orgânico como: madeira, papel e tecido. A especialista pontua que o mofo pode causar alergias respiratórias, promovendo sintomas como espirros, coriza, coceira no nariz e nos olhos.

Para quem já é asmático, por exemplo, ou tem rinite, a presença do mofo pode agravar os sintomas dessas doenças e levar esses pacientes a crises. Pessoas que têm a imunidade baixa podem desenvolver infecções graves, como é o caso da aspergilose pulmonar, uma doença infecciosa causada pelo fungo.

A médica cita também a pneumonia de hipersensibilidade, que é uma doença grave, justamente porque muitas vezes quando é detectada a pessoa já está numa fase mais avançada e a origem do processo foi a exposição ao mofo.

“Se detectada precocemente, a orientação é afastar-se do ambiente do mofo. Eventualmente, com medicação ela pode ser resolvida, mas quando o problema não é detectado logo, o que infelizmente acontece na maioria das vezes, a pessoa pode desenvolver um processo fibrosante difuso que é complicado e grave”, explica a médica.

Locais mais propícios ao mofo

Os locais mais propícios ao aparecimento de mofo são aqueles onde a umidade se apresenta de uma maneira mais intensa, como por exemplo, os banheiros, a cozinha pelo vapor do cozimento e pelo acúmulo de gordura.

Paredes frias em locais com pouca ventilação, armários e gavetas, especialmente se esse armário estiver próximo de uma parede que já tenha uma certa umidade. “Atrás do espelho, da cama pode haver formação de mofo. “No nosso clima, os papéis de parede devem ser muito bem escolhidos e devem ser muito bem inspecionados periodicamente, porque eles podem também levar ao acúmulo de mofo”, pontua a pneumologista.

Como evitar

Controlar a umidade é fundamental para inibir o aparecimento de mofo. Manter a casa ou ambiente de trabalho o mais arejado possível. Se usar ar-condicionado, tem que ser higienizado periodicamente, os filtros lavados toda semana. Manter as janelas sempre abertas. Secar bem as roupas e toalhas. Não guardar tecido úmido.

Evitar infiltrações nas paredes. “Quando perceber uma parede fria, evitar encostar móveis nessa parede, pois o mofo se espalha e vai contaminando os espaços”, pontua a médica.

Alguns produtos podem combater o mofo. É o caso do vinagre e do bicarbonato de sódio. Há produtos em supermercados já prontos que podem auxiliar também na limpeza.