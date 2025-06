Suspeito de envolvimento em sequestro e homicídio de jovens no MT é preso no PA

A Polícia Civil do Pará prendeu, na tarde desta terça-feira (10), um homem apontado como membro de uma facção criminosa e suspeito de envolvimento no sequestro, tortura e homicídio de dois jovens no município de Nova Ubiratã, no estado do Mato Grosso. A prisão ocorreu por volta de 12h30 no distrito de Castelo dos Sonhos, no município de Altamira, no sudoeste paraense.

O preso foi identificado como Ruan Carlos de Paiva Souza, de 35 anos, conhecido pelo apelido de “Mago”. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Mato Grosso, com validade até abril de 2045.

De acordo com a Polícia Civil, R​uan Carlos é o segundo envolvido no crime bárbaro ocorrido no dia 13 de abril deste ano, em Nova Ubiratã (MT). O primeiro suspeito, Aquino Mackes, havia sido preso no último sábado (8) pela mesma equipe policial, também em Castelo dos Sonhos.

As investigações indicavam inicialmente que Aquino estaria escondido no Pará, enquanto Ruan teria fugido para o Maranhão, seu estado natal. No entanto, diligências e ações de inteligência conduzidas por agentes da Delegacia de Castelo dos Sonhos revelaram que ambos estavam foragidos no mesmo distrito paraense.

Após a captura, Ruan Carlos foi conduzido à delegacia e apresentado à autoridade policial competente. O caso segue sendo investigado em conjunto com a Polícia Civil do Mato Grosso, com foco na atuação de facções criminosas interestaduais.