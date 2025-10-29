Defesa Civil avalia causas de desabamento no Largo da Palmeira, em Belém

O superintendente da Defesa Civil Municipal, Vitor Magalhães, esteve no Largo da Palmeira, no bairro da Campina, em Belém, na noite desta quarta-feira (29), para acompanhar os trabalhos das equipes após o desabamento do piso durante a forte chuva que atingiu a cidade. Em entrevista à imprensa, ele falou sobre as possíveis causas do incidente, destacando que a estrutura pode ter cedido em razão da infiltração de água e da sobrecarga provocada pelo acúmulo de chuva.

Magalhães informou que o local foi totalmente interditado pelo Corpo de Bombeiros devido ao risco de novos desabamentos, e que técnicos da Defesa Civil farão uma avaliação detalhada da estrutura nesta quinta-feira (30). Ele reforçou que a prioridade, neste momento, é garantir a segurança das pessoas e evitar novos acidentes na área.

Por medida de segurança, toda a área foi isolada, e a circulação de pessoas e veículos está temporariamente interditada até a conclusão das análises e a adoção das medidas necessárias para garantir a integridade das estruturas e a segurança da população.