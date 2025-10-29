Piso do Largo da Palmeira desaba durante chuva em Belém

Um vídeo que circula nas redes sociais na noite desta quarta-feira (29) mostra o momento em que parte do piso do Largo da Palmeira, no bairro da Campina, em Belém, desaba durante a forte chuva que atingiu a capital paraense. As imagens mostram o calçamento cedendo próximo à margem e a estrutura já caída.

A reportagem de O Liberal está no local e conversou com o tenente Daniel, do Corpo de Bombeiros, que repassou mais informações sobre o ocorrido. Segundo ele, a área foi totalmente interditada devido ao risco de novos desabamentos.

A parte que cedeu está situada no andar superior da estrutura, onde funciona um espaço de circulação. Abaixo, há um estacionamento privado. O impacto provocou o desabamento de vários boxes, resultando também em perdas materiais.

Comerciantes acompanham o trabalho dos bombeiros, que aguardam reforços para seguir com a operação de segurança e o isolamento da área.