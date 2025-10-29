Idoso fica gravemente ferido após desabamento de piso no Largo da Palmeira, em Belém
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o calçamento cede próximo à margem da estrutura
Um idoso de 62 anos, identificado como Angelo Dias Lopes, ficou gravemente ferido após parte do piso do Largo da Palmeira, localizado no bairro da Campina, em Belém, desabar durante a forte chuva que atingiu a capital paraense na noite desta quarta-feira (29).
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o calçamento cede próximo à margem da estrutura. Nas gravações, é possível ver parte do piso desabado e o local tomado por água da chuva.
VEJA MAIS
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem foi socorrido ainda no local e encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência.
A reportagem de O Liberal esteve no local e conversou com o tenente Daniel, do Corpo de Bombeiros, que informou que toda a área foi interditada devido ao risco de novos desabamentos. A parte que cedeu fica no andar superior da estrutura, e logo abaixo funciona um estacionamento privado.
O impacto causou o desabamento de vários boxes e também prejuízos materiais. Comerciantes que trabalham no entorno acompanharam o trabalho dos bombeiros, que aguardam reforços para continuar a operação de segurança e o isolamento da área.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA